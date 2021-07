UFFICIALE - Floro Flores in panchina: allenerà una squadra in Campania!

Importante annuncio per un ex calciatore cresciuto nel settore giovanile del Napoli. Antonio Floro Flores ha infatti trovato squadra, iniziando la sua carriera da allenatore di una prima squadra (aveva allenato lo scorso anno l'Under 17 della Paganese, ndr). Così come confermato con un post sul suo profilo Facebook, Floro Flores sarà il nuovo allenatore della Frattese.

Il neo tecnico ha così voluto scrivere un messaggio per salutare i suoi nuovi tifosi: "Carico ed estremamente motivato di iniziare questa nuova avventura da allenatore. Nel calcio, come nella vita, le sfide sono stimoli che ti aiutano a crescere, a maturare e che ti mettono quotidianamente alla prova. Non vedo l'ora di iniziare la mia sfida per difendere al meglio i colori della Frattese, sperando di regalare quante più gioie possibili ai suoi anzi ai NOSTRI tifosi.

La promessa che mi sento di fare è che darò tutto me stesso per ripagare al massimo l'opportunità che mi è stata data. A tal proposito colgo l’occasione per ringraziare i vertici societari che hanno fortemente voluto la mia presenza. È bastata mezza chiacchierata con il presidente per capire le ambizioni che hanno e per declinare offerte da parte di società di categorie superiori. FORZA FRATTESE!".