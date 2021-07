Bargiggia attacca: "Ridimensionamento del Napoli non necessario. Forse ADL vuole continuare a dividersi i dividendi con la sua famiglia"

Il giornalista Paolo Bargiggia è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio parlando della gestione della SSC Napoli da parte del presidente Aurelio De Laurentiis. Ecco quanto evidenziato:

"De Laurentiis, durante la sua conferenza, è stato chiaro: venderà tutti quelli per cui arriveranno offerte congrue. Bisogna, però, dare dei numeri per orientare il parere dei tifosi: negli ultimi anni, la società ha incassato centocinquanta milioni di euro dalle cessioni, ed il rosso di bilancio è di soli venti milioni di euro.

Alla luce di questi dati, forse non c’era l’esigenza di fare questo grosso ridimensionamento. Forse lo fa perché vuole continuare a darsi i dividendi, insieme ai suoi familiari, come fatto nelle ultime stagioni, in cui si è diviso trentacinque milioni di euro. Perché non fa un aumento di capitale? Per l’imprenditore, il Napoli è rimasta la sua unica fonte d’entrata, e questo va a discapito dei risultati sportivi e dei tifosi".