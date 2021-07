Ospina è l'eroe di Colombia: para due rigori e batte l'Uruguay, è semifinale

Entra nella leggenda David Ospina con la sua Colombia. Nel giorno in cui raggiunge il primo posto per numero di presenze con la nazionale, il portiere del Napoli firma anche il passaggio del turno in Coppa America. Nei quarti di finale contro l'Uruguay, infatti, la partita nervosa si è protratta fino ai tempi supplementari e poi ai rigori.

Nella lotteria decisiva, Ospina è salito in cattedra neutralizzando ben due tiri dagli undici metri, uno Vina e l'altro a Gimenez. Una notte da sogno, da MVP, per il portiere attualmente sul mercato. Ora la semifinale, con la Colombia che affronterà l'Argentina di Leo Messi (3-0 all'Ecuador).