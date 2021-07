Mazzola incorona Insigne: "Migliori 10 di lui non ce ne sono"

Insigne incanta tutti. La sua prestazione, con il super goal, contro il Belgio ha attirato gli elogi di tutti i più grandi campioni. Ad essi si aggiunge Sandro Mazzola, storico attaccante dell'Inter e della Nazionale, che di lui ha detto in un'intervista a Il Mattino:

"Beh, ora come ora altri 10 meglio di lui non ce ne sono e allora non solo ce lo godiamo ma ce lo teniamo anche stretto. Basterebbe dire che è il numero 10 della Nazionale. Se ti danno una maglia del genere vuol dire tutto. Soprattutto da noi in Italia. Personalmente sono sempre stato un fan di Lorenzo".