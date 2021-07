Ha stupito la Serie B, tre club su di lui: Spalletti lo porta a Dimaro

C'è tanta curiosità per i volti nuovi e vecchi che saranno in ritiro tra Dimaro e Castel Di Sangro. Considerando che i reduci da Euro 2020 si aggregheranno in un secondo momento e che Lozano salterà verosimilmente tutta la preparazione, i primi giorni di ritiro saranno l'occasione per valutare lo stato di tanti calciatori rientranti dai prestiti.

Di Malcuit e di Ounas si è già parlato, il nome nuovo è quello di Michael Folorunsho. Centrocampista classe '98, nell'ultima stagione ha giocato in prestito alla Reggina in Serie B, ma il cartellino è di proprietà del Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, sarà in ritiro a Dimaro, dove Spalletti lo valuterà in attesa che gli si trovi un'altra sistemazione.

Non sarà un problema, quest'ultima missione. Ci sono tre club dalla Serie B: la Reggina lo rivuole in Calabria, ma ai granata si aggregano anche Cremonese e Lecce.