De Laurentiis ha visto Belgio-Italia: la sua reazione al goal di Insigne

Aurelio De Laurentiis segue le partite dell'Italia ad Euro 2020. Non una notizia, visto che gli azzurri di Mancini hanno appassionato tutti gli italiani. La notizia è invece la sua reazione al goal di Insigne contro il Belgio. De Laurentiis ha avuto modo di ammirare la rete del suo capitano, con cui ancora devono iniziare le trattative per il rinnovo.

Il presidente "si è emozionato", scrive il quotidiano Repubblica, alla visione del gesto tecnico. Il Corriere dello Sport, invece, riporta un suo virgolettato: "Mi è molto piaciuto l'eurogol fantastico di Insigne. Molto efficace e concentrato", ha detto in una breve dichiarazione.

Sicuramente un passo importante nella trattativa per il rinnovo, ancora non iniziata ma che si annuncia spigolosa. L'ago della bilancia ora pende in favore di Insigne, il Napoli è chiamato a formulare un'offerta congrua per non lasciarselo sfuggire.