La notizia dalla Spagna: "Il Napoli ha acquistato il portiere, via Ospina"

Il Napoli sembra aver trovato il suo secondo portiere. Alex Meret, infatti, non sarà più ritenuto un pari livello come successo con David Ospina, di cui ha subito la concorrenza. Il colombiano sembra destinato ad una prematura cessione, per promuovere il classe '97 friulano come portiere titolare.

Al suo posto si vocifera da giorni di una trattativa in fase avanzata con Thomas Vaclik. Classe '88, l'esperto portiere ceco è stato eliminato da Euro 2020 questo pomeriggio, dopo la sconfitta per 1-2 rimediata dalla Danimarca. Svincolatosi dopo due stagioni al Siviglia, è ora di cercare una nuova avventura.

Secondo il portale spagnolo Todofichajes.net, il Napoli avrebbe già un accordo con Vaclik e l'ufficialità dell'affare potrebbe anche arrivare a giorni. La situazione, in realtà, sembra richiedere tempi più lunghi. Saltata la cessione di Ospina all'Atalanta (che ha preso Musso), bisognerà prima trovare sistemazione al colombiano.