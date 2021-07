Bargiggia spaventa i tifosi, notizia su Insigne: "Di nuovo sul mercato"

Ieri è stato il protagonista assoluto della vittoria contro il Belgio dell'Italia. Dalla sua mattonella, una sassata che si stampa alle spalle di Courtois. Poi tanta sostanza, tanto ordine, tanta regia offensiva. E una pennellata che Spinazzola non è riuscito a convertire in rete. Lorenzo Insigne si sta prendendo anche l'Italia e sta nettamente spostando l'ago della bilancia della trattativa per il rinnovo dalla sua parte.

RINNOVO INSIGNE, BRACCIO DI FERRO

Il contratto in scadenza nel 2022 va rinnovato, ma le due parti sono fredde. Il Napoli è per spalmare l'ingaggio e ridurlo, Lorenzo vuole restare ma alle sue condizioni. A tal proposito, Paolo Bargiggia scrive sul suo sito:

"E’ un braccio di ferro sui soldi questo, sui tagli dei costi che ha annunciato il patron; ma questo momento vede in vantaggio l’ottimo Lorenzo che nell’Europeo sta smentendo tutte le perplessità di chi non lo considerava così determinante in campo internazionale.

Questa competizione per Insigne si sta rivelando una vetrina importante che, improvvisamente potrebbe rimetterlo al centro del mercato. Oppure, dargli decisamente più potere contrattuale nella eventuale fase di trattativa per il rinnovo; visto che il giocatore ha sempre dato segnali di voler chiudere la carriera a Napoli"