Il consiglio per De Laurentiis: "È bravo a scegliere, ma deve imparare una cosa con i suoi allenatori"

Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfono di Radio CRC. Ecco quanto evidenziato:

"Luciano Spalletti è l'ennesima buona scelta per la panchina del Napoli. Aurelio De Laurentiis deve imparare a difendere gli allenatori che sceglie, ma nel selezionarli è sempre molto bravo, gli allenatori azzurri sono stati sempre selezionati con cura. Spalletti ha portato in Italia il 4-2-3-1, modulo ideale per Victor Osimhen e tutti i giocatori che producono la fase offensiva del Napoli. Spalletti non è un uomo troppo accomodante, ma se lo segui ti porta a buoni risultati. Il tecnico toscano non si nasconde in conferenza stampa ed ha l’esperienza per affrontare i momenti difficili.

Italia-Belgio? È la prima volta che l’Italia di Mancini parte sfavorita. Il Ct vuole affrontare la squadra di Martinez sotto il punto di vista del gioco e non è un’idea sbagliata. Abbiamo tanto carattere, mi aspetto una grande battaglia”.

P.G.