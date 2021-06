Cambia l'organigramma del Napoli, nuovo team manager: torna Beppe Santoro

Continua l'opera di rinnovo in casa Napoli. La società partenopea sta potenziando l'organigramma tecnico, soprattutto riportando in azzurro chi in passato ha ottenuto ottimi risultati.

Infatti, secondo quanto riferito da Valter De Maggio su Radio Kiss Kiss Napoli, la società azzurra sta chiudendo per il ritorno di Beppe Santoro come nuovo team manager del club. Santoro, tra l'altro scopritore di Lorenzo Insigne e fautore del suo arrivo nel settore giovanile partenopeo, è stato team manager del Napoli già negli anni in cui in panchina siedeva Walter Mazzarri, tecnico che ha seguito sia nell'esperienza all'Inter che al Torino.

Ora per Santoro nuovo incarico, stavolta di ritorno al Napoli al fianco di Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti.