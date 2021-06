Dazn prende tutto: per i prossimi tre anni trasmetterà Europa League e Conference League!

La ormai nota piattaforma streaming sportiva Dazn, dopo la sorprendente vittoria nella lotta ai diritti della Seria A, trasmetterà tutta la Uefa Europa League nel triennio 2021-2024. A questo si aggiunge anche il meglio della Uefa Conference League.

Fino al 2024, verranno trasmesse tutte le partite di Europa League, e il meglio della nuova competizione UEFA, la Conference League. Un altro tassello alla già ampia offerta della piattaforma che lo scorso marzo si è aggiudicata i diritti tv di tutta la Serie A TIM (7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva) e che ha recentemente annunciato anche il rinnovo, per altre tre stagioni, dei diritti della Serie BKT.

A ciò si aggiungono molte altre competizioni calcistiche internazionali tra cui il campionato spagnolo, e il meglio del calcio internazionale con la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, oltre ai canali personali di FC Internazionale e AC Milan.

A fare da contorno vi sono anche i diritti legati ai motori: MotoGp, Moto2, Moto3 ed Indycar. Ma non solo, anche UFC, NFL ed il meglio dei canali Eurosport con ovviamente legato le migliori gare delle imminenti olimpiadi.

Il tutto al prezzo di 29,99 euro al mese ma con una promozione speciale. Per i nuovi clienti che si abboneranno dall’1 al 28 luglio, è prevista un’offerta di 19,99 euro al mese per 14 mesi. Ma DAZN ha riservato un’attenzione speciale anche per i propri clienti che, a partire da settembre, pagheranno 19,99 euro al mese (anziché 29,99 euro) per 12 mesi con in regalo due mesi senza costi aggiuntivi.