Le strategie per i terzini: il preferito è Pedraza, inaccessibile Emerson e complicato Tavares

Il Napoli monitora ancora il mercato dei terzini: nella lista di Giuntoli sono tanti i nomi al vaglio in attesa che il mercato entri davvero nel vivo. Le piste che portano ad Emerson Palmieri e Nuno Tavares sembrano complicate. Per il primo lo scoglio è l'ingaggio da 4 milioni che va necessariamente abbassato per imbastire una vera trattativa. Per il portoghese, invece, il Benfica chiede 15 milioni senza contropartite.

Piacciono Kostas Tsimikas del Liverpool, con cui si può trattare sulla base di un prestito, e Reinildo Mandava del Lille. Il nome vero, però, arriva dalla Spagna e lo riferisce l'edizione odierna de Il Mattino. Alfonso Pedraza del Villarreal. Anche in questo caso i prezzi sono alti: 20 milioni come base da cui trattare.