Kaio Jorge, il Milan fa sul serio: operazione da 20 milioni

Accostato anche al Napoli, Kaio Jorge - classe 2002 del Santos - è finito nel mirino del Milan, che sembra fare sul serio. Interesse vivo e concreto, ma non ancora trasformato in un'offerta. Sportmediaset scrive:

"La pista più calda al momento porta a Kaio Jorge, talento di proprietà del Santos. L’interesse dei rossoneri per il 19enne brasiliano è vivo e concreto, tanto che nei giorni scorsi c’è stato un incontro con gli intermediari del ragazzo: il suo contratto col Santos scade il 31 dicembre, il club brasiliano non vorrebbe perderlo a parametro zero e il Milan fiuta l’affare.

Elliott avrebbe già dato il proprio assenso all’operazione, ma Maldini e Massara riflettono perché si tratterebbe comunque di un investimento importante (10 milioni + 10 di commissioni). Oltre alla concorrenza di Juventus e Napoli, inoltre, il Milan dovrà fare attenzione anche agli slot destinati ai giocatori extracomunitari".