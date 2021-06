Il Napoli femminile sogna in grande: offerta per l'attaccante Tatiana Bonetti

Il Napoli femminile vuole sparare i fuochi d'artificio e pensa già in grande. Dopo la salvezza conquistata al fotofinish, dal prossimo campionato di Serie A si chiede di più.

Ed è per questo che in attacco si punta ad un colpo ad effetto. Secondo quanto riferisce Tuttocalciofemminile, infatti, la società del patron Carlino vorrebbe riportare in Italia Tatiana Bonetti.

Attaccante classe '91, esplosa nella Fiorentina, nell'ultima stagione ha militato nell'Atletico Madrid senza però trovare molto spazio. Ora potrebbe tornare in Italia e chissà che non sia proprio a Napoli.