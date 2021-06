Di Lorenzo elogiato dalla Gazzetta: "Forse la migliore partita in azzurro"

La partita di Giovanni Di Lorenzo contro l'Austria è stata vissuta sulle montagne russe. Qualche sbavatura in difesa, la paura di portare sulla coscienza il peso di un goal poi annullato. Qualche paura che con Alaba di fronte diviene fisiologica, ma che viene cancellata in propulsione offensiva. La sgroppata palla al piede nel secondo supplementare fa sperare tutti in un epilogo di un goal clamoroso. Le pagelle sono dai due volti: alcuni quotidiani lo esaltano, altri lo bocciano.

La Gazzetta dello Sport, voto 7: "Una delle migliori in azzurro, forse la migliore, perché non si limita a fare il terzo stopper ma, quando Spina si ricarica, parte e spacca la difesa. Pur restando sempre concentrato".

Corriere dello Sport, voto 6,5: "Solidità, contrasto, attenzione. Il difensore del Napoli tira fuori un gran bel primo tempo come palleggio e marcatura. Becca l'ammonizione in apertura di ripresa e perde un pochino di sicurezza. Mancini, però, non lo sostituisce. Segnale di grande fiducia e Giovanni si rianima".

Tuttosport, voto 6: "Dalle sue parti si affaccia Baumgartner, non trema e trova gli spazi per affacciarsi in attacco. Anche lui in sofferenza quando l'Austria alza il baricentro".

Corriere della Sera, voto 5,5: "Freddo, fino al gol poi annullato: Alaba lo anticipa e lancia Arnautovic, in fuorigioco. La sofferenza non finisce lì".