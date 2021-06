Addio Kimbo: nuovo sponsor per il Napoli, spunta un indizio

Estate di addii in casa Napoli e no, non si parla (per ora) di calciatori. Gli azzurri dicono addio infatti a due sponsor storici, che accompagnano il cammino rispettivamente dal 2015 e dal 2016. Addio Kappa, sostituito dalla politica dell'autoproduzione in collaborazione con Armani e Onis. Addio anche a Kimbo, terzo sponsor che campeggia sul retro delle casacche del Napoli da anni.

Confermati Lete e MSC, mentre il terzo sponsor dunque cambierà. Secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli sarebbe già in trattativa con altre aziende produttrici di caffè per la nuova partnership. Uno dei nomi potrebbe dunque essere quello di Caffè Borbone, noto marchio partenopeo. Ma non sono da escludere altre piste.