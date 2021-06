Zeman: "Sarri non ha tradito proprio nessuno, mica come Capello con la Roma. La passione di Napoli permette di fare un grande calcio"

Zdenek Zeman, ex allenatore, tra le altre, di Lazio, Roma e Napoli, recentemente tornato sulla panchina del Foggia, ha parlato al Bosco di Capodimonte. Di seguito quanto evidenziato:

"Il tradimento nel calcio esiste solo se uno si vende una partita. Se un calciatore cambia squadra e poi gioca contro quella precedente non è un tradimento, fa parte del suo lavoro. Poi non esultano; per me dovrebbero esultare. Sarri? Non ha tradito Napoli. Bisognerebbe entrare nello specifico e vedere se c'erano problemi. Non è come Capello che disse 'Io alla Juve mai', e poi lasciò Roma di notte. Quello è già più tradimento".

"Da cosa dipende l'affetto di Napoli nei miei confronti? Spero non dipenda solo da una partita, ma anche per tutto il resto. Ho cercato di dare al Napoli quello che potevo, nonostante i problemi interni ed esterni, che non siamo riusciti a superare. Mi dispiace, perché Napoli, grazie anche alla passione della gente, è una città dove si può fare calcio e bene".