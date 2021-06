Pistocchi: "Silenzio stampa del Napoli? Roba ridicola, avranno voluto zittire Gattuso. Spalletti è un grande allenatore, sa fare gruppo"

Maurizio Pistocchi, noto giornalista, ha criticato aspramente il silenzio stampa del Napoli e ha espresso un giudizio su Luciano Spalletti a "Il Sogno nel Cuore", trasmissione in onda su 1 Station Radio. Di seguito quanto dichiarato:

"Aurelio De Laurentiis romperà finalmente il silenzio stampa mercoledì? I silenzi stampa sono sempre sbagliati, non ne vedo il motivo. Quello del Napoli dura da sei mesi: è una roba ridicola. Ci sono obblighi contrattualmente previsti nei confronti della Lega e delle televisioni che pagano i diritti. Non puoi prendere i soldi e fare quello che ti pare. È un po' come i giocatori che ad Euro 2020 si sono presi beffa di uno degli sponsor. Ci sono obblighi da ottemperare, non puoi fare quello che ti pare".

"Il silenzio stampa voluto da Aurelio De Laurentiis è nato per placare le chiacchiere generate dalle parole di Gennaro Gattuso? Qualcosa sotto c'era: se un allenatore dice che la società ha contattato altri tecnici mentre lui non ha voluto parlare con altri, avrà i suoi motivi".

"Il silenzio stampa, vi chiedo, a cosa serve? Nell'epoca moderna non fa che favorire le fake news ed autorizzare chiunque a dire la sua. Si sono trincerati dietro la scusa della qualificazione in Champions League ancora in gioco, ma non reggeva. Io non penso mai che i calciatori possano essere influenzati da ciò che fa la società con l'allenatore, specie se c'è da andare in Champions. Un atleta pensa a dare il massimo per vincere".

"Alla fine sono i tifosi che pagano gli stipendi di calciatori, allenatori e presidenti. Sono sempre i tifosi che pagano gli stipendi di tutti: se non vanno allo stadio, non comprano gli abbonamenti e non pagano i giornali, di cosa parliamo?! Vanno rispettati".

"Valzer delle panchine? Il miglior innesto in Serie A per la prossima stagione lo ha fatto sicuramente la Lazio con Sarri".

"Mourinho alla Roma è un ottimo acquisto e porterà tanta rivalità nel nostro campionato. Spalletti al Napoli non mi dispiace affatto, è un grande allenatore, preparato, sa fare gruppo e riesce a valorizzare i suoi calciatori. L’Inter, dal mio punto di vista, ha perso molto con l’addio di Conte. Inzaghi non mi entusiasma molto".

"La Juventus, riprendendo Allegri, ha fatto un’ammissione di colpa o un’ammissione di incapacità. Se esoneri un allenatore che nessuno voleva più, nemmeno i tifosi, e questo resta fermo due anni, successivamente lo riprendi, vuol dire che o hai sbagliato allora o stai sbagliando adesso".