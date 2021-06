Ag. FIFA, Cavaliere: "Basic non è pronto per fare il titolare in una big in Serie A, ma può essere utile all'interno della rosa"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Vincenzo Cavaliere, agente. Ecco quanto evidenziato:

"Basic? Non conosco benissimo questo giocatore perché è lontano dalla Croazia da un po' di tempo e non ho seguito lo sviluppo di carriera ma è sicuramente più un giocatore di impostazione che un mediano. Se guardiamo il centrocampo della Nazionale croata è forse tra i più forti al mondo. Ci sono Modric, Pasalic, Brozovic, Kovacic e altri, centrocampo molto forte. Il fatto che Basic non venga convocato riguarda l'aspetto numerico e non quello qualitativo, bisogna dar spazio a chi fa bene da anni. La concorrenza è molto importante.

Sicuramente arrivando in Italia non sarebbe pronto per fare il titolare in una squadra di fascia alta però ha la qualità per essere un calciatore all'interno della rosa di un top club. Confermo che ci sono diversi club di alta fascia che sono interessati al ragazzo, anche in Italia. Togliendo i campioni o chi va in Champions League tutti gli anni, i top club di 2-3 campionati sono interessati".