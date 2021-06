Venerato: "Emerson? Situazione in stand-by, contatti con l'entourage ma non con la società. Koulibaly può andare via ad una condizione"

Ciro Venerato, giornalista di RaiSport, ha rilasciato delle dichiarazioni in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli riguardo il mercato del Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

"Giuntoli sta seguendo vari esterni, pure più di 7-8. Qualcuno l'abbiamo individuato e altri li abbiamo resettati perché non sono alla portata o non interessano. Emerson? Il Napoli gioca come il gatto con il topo e aspetta che il Chelsea frigga nel proprio olio. Oggi magari il Chelsea chiede una cifra, magari tra un mese chiederà di meno. Quando capiranno che l'Inter ha virato su altri obiettivi, forse deciderà di fare uno sconto. Vi posso dire che il Napoli segue un mister X."

"Renato Sanches al posto di Bakayoko? Se ne parlò ai tempi di Ancelotti, non credo che rientri anche per motivi economici nei piani del Napoli."

"Valorizzare i vari prodotti del vivaio come Palmiero e Contini al posto di puntare su profili come Mirante e Sepe? Mirante e Sepe non verranno al Napoli. Sepe vuole il Genoa, Mirante in azzurro mi è stato smentito dalla stessa società".

"Kaio Jorge? Calciatore interessante, è seguito dal Napoli; è un’idea, una possibiltà, ma non è una priorità per come è messo il Napoli economicamente in questo momento. Adesso bisogna pensare al presente".

"Lovato? Si tratta di un giocatore che appartiene a quella cerchia di profili giovani che in futuro possono creare plusvalenze. Oggi non è una priorità, in difesa ci sono Koulibaly, Manolas, Rrahmani. Se va via Koulibaly, si può pensare di prendere Lovato con Rrahmani titolare assieme a Manolas. Ora la priorità è il terzino sinistro".

"Terzino destro? Il mercato oggi è fatto di priorità: se Malcuit sarà bocciato da Spalletti e sarà di nuovo girato in prestito, si vedrà. Un terzino destro di riserva fino al 31 agosto il Napoli lo trova dove vuole, ora c'è altro a cui dare priorità".

"Koulibaly può andare al PSG? Ci sono contatti frequenti tra Giuntoli e Leonardo. Non è un segreto che il PSG stimi Koulibaly, ma c’è anche un’offerta per Sergio Ramos. Se lui non va al PSG, Koulibaly resta un obiettivo. Leonardo stima Kou, meno le valutazioni di De Laurentiis".

"Ben Davies in azzurro? Paratici mi ha detto che il Tottenham vuole tenerlo, ma qualora partisse sarebbero valutate solo offerte superiori ai 30 milioni. Dimarco piace, ma l'Inter vuole tenerlo. Il terzino sinistro arriverà dall'estero".