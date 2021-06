Problemi per arrivare ad Italiano, Benitez è l'ultima idea della Fiorentina

Il quadro delle panchine in Serie A si sta delineando. Le posizioni incerte sono ormai tre: la Sampdoria, che cerca ancora un sostituto di Ranieri, lo Spezia, che non sa ancora cosa farà Italiano, e la Fiorentina. I viola hanno salutato frettolosamente e non in buoni rapporti Gattuso e stanno puntando proprio sull'allenatore dei liguri.

Vorrebbero liberarlo senza pagare la clausola di 1 milione, ma la strada è in salita. Ecco perché, riferiscono in diretta RAI, al TgR Toscana, Italiano avrebbe perso posizioni e ora non sarebbe più la prima scelta dei viola. C'è Fonseca come primo obiettivo, seguito da un allenatore ben noto in Italia, a Napoli.

Rafa Benitez è infatti l'ultima idea di Commisso. Nome di grido, fuori dal giro che conta da qualche anno ma con tanta voglia di tornare in Europa e fare bene.