Emerson, problemi per il Napoli: non rinuncerà ai suoi 4.6 milioni annui

Il primo obiettivo per la corsia sinistra in casa Napoli resta Emerson Palmieri, ma la trattativa - non ancora realmente intavolata - parte già in salita. Sebbene l'addio al Chelsea sia ormai scontato e potrebbe anche lasciare a prezzo di saldo, Emerson non sembra rientrare nei parametri economici del Napoli.

Secondo quanto scrive l'edizione online della Gazzetta dello Sport, infatti, il calciatore italo-brasiliano non intenderebbe rinunciare al suo pesantissimo stipendio: 4.6 milioni di euro. Per dare un'idea di cosa significhi per il Napoli, basta tenere conto che soltanto Insigne, Mertens e Koulibaly arrivano o superano quella cifra, mentre Lozano e Osimhen vi si avvicinano.

Un altro problema è la formula: il Chelsea vorrebbe cederlo a titolo definitivo, il Napoli vorrebbe prenderlo in prestito. Cosa possibile ma complicata: Emerson ha il contratto in scadenza nel 2022 e i Blues dovrebbero prima offrirgli un rinnovo di contratto di facciata.