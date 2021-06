Alvino: "In estate andranno via tre Nazionali, mi auguro ne arrivino altri"

Carlo Alvino, noto giornalista, ha evidenziato in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli un dato sul mercato del Napoli. Di seguito quanto dichiarato:

"Hysaj e Maksimovic vanno via perché non rinnovano. Il Napoli perde anche Bakayoko per fine prestito. Sono tre Nazionali.* Dovessero tornare dai prestiti i vari Malcuit e Luperto, si parla di giocatori che non sono Nazionali. A me piacerebbe che il Napoli, tra titolari e riserve, avesse sempre giocatori Nazionali. Non posso anticipare le mosse di mercato perché non le conosco".

*Hysaj e Maksimovic nella loro carriera hanno collezionato rispettivamente 58 e 25 presenze con Albania e Serbia. Per Bakayoko, invece, soltanto una singola apparizione con la maglia della Francia (fonte: transfermarkt.it).