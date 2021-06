Spagna, contro la Slovacchia altra panchina per Fabian Ruiz?

L’Europeo di Fabian Ruiz non è cominciato nel migliore dei modi. Il centrocampista del Napoli non ha trovato lo spazio che desiderava, accumulando soltanto 25' in due partite con la maglia della Spagna.

Il ct Luis Enrique ha optato finora per altre scelte. Le Furie Rosse, reduci da 2 punti nelle prime due gare degli Europei, domani alle 18 affronteranno la Slovacchia nella gara decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale.

Le notizie che arrivano in queste ore dai quotidiani spagnoli non sono particolarmente confortevoli: nelle prove generali in vista dell'importante match, Fabian Ruiz è rimasto fuori dall'undici titolare. Al suo posto sono stati provati Busquets, Thiago e Pedri. Si profila quindi un’altra panchina per l’azzurro.