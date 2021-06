Schira rivela: "Raffreddata la pista Basic. Interesse del PSG per Koulibaly, Hakimi può frenare l'affare"

A Radio CRC è intervenuto il giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, parlando delle ultime notizie relative alle trattative di mercato. Ecco quanto evidenziato:

“Calhanoglu? L'Inter ha trovato rapidamente il sostituto di Eriksen e ha messo in difficoltà il Milan che dovrà trovare subito un nuovo numero 10, ma non sarà semplice perché ora le altre società sanno che i rossoneri sono in difficoltà. Eriksen? Bisogna capire quando farà i controlli se ci potrà essere l’idoneità, ma in Italia è molto difficile. Hakimi? L’Inter non accetta contropartite tecniche, il Psg adesso è avanti perché potrebbe arrivare a 70 milioni più 5 di bonus. I nerazzurri hanno fretta di chiudere la trattativa entro il 30 giugno per questioni di bilancio, il giocatore marocchino ha già un accordo con il club parigino a 8 milioni più 2 di bonus.

Mercato Napoli? La pista Basic si è raffreddata, ma la priorità è il terzino sinistro. La prima scelta di Spalletti rimane Emerson Palmieri anche in virtù del grande rapporto che c’era alla Roma tra il tecnico toscano e il terzino. Il piano B rimane Nuno Tavares e gli agenti del giocatore hanno fretta di chiudere. Koulibaly? Timido interesse del Psg che, se prenderà Hakimi, non avrà la forza economica di fare la super offerta al Napoli”.