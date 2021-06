Piaceva al Napoli, Rashica giocherà in Premier League: ufficiale il trasferimento al Norwich

Primi colpi di calciomercato anche all'estero. A piazzare il colpo, con tanto di annuncio ufficiale, è il Norwich che si assicura Milot Rashica. L'esterno arriva dal Werder Brema e in passato era stato a lungo accostato anche al Napoli.

Il kosovaro ha firmato un contratto quadriennale e ha rilasciato anche le prime parole al sito ufficiale del club: "Sono davvero entusiasta di giocare di fronte ai tifosi del Norwich e in Premier League. Ovviamente darò il massimo per questa squadra in ogni partita e spero di emozionare i tifosi con tanti gol e assist. Non vedo l'ora di iniziare".

P.G.