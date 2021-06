Mascara sicuro: "Napoli in stallo da tre anni, hanno trattenuto i migliori ma non hanno fatto il salto di qualità. Settore giovanile? Problema del sud Italia"

“Il mio motto è sempre stato quello di giocare con la stessa passione di quando ero bambino, sono stato bravo a sfruttare le mie doti - queste le parole di Giuseppe Mascara, ex calciatore, fra le tante, del Napoli, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio -.

Quando arrivai al Napoli, la dirigenza già aveva in mente un progetto importante. Col tempo sono riusciti ad acquistare e vendere giocatori importanti, fino ad arrivare in Champions. Da tre anni sono in stallo, hanno mantenuto giocatori più avanti d’età. Stanno cercando di aggiungere i tasselli che mancano. Il cacio deve essere fatto in maniera seria, prendere persone qualificate e non il contrario.

Settore giovanile? Non è un problema solo del Napoli, ma di tutto il sud Italia. Non abbiamo le infrastrutture, quando ci allenavamo all’ombra del Vesuvio viaggiavamo da un paese all’altro.

Insigne? Penso che Lorenzo non voglia cambiare aria, ha dimostrato di essere un campione e di prendersi le responsabilità nei momenti cruciali. I matrimoni si fanno in due, separarsi non conviene a nessuno”.