Non solo Napoli, anche Juventus e Milan su Kaio Jorge: il Santos chiede 10 milioni per la cessione

Il calciomercato entrerà presto nel vivo. Anche il Napoli lavora per migliorare la rosa da mettere a disposizione di mister Luciano Spalletti. Uno dei calciatori accostati agli azzurri è l'attaccante brasiliano Kaio Jorge, per il quale non manca la concorrenza.

Secondo quanto riferito dal portale UOL Esporte, sul giovane talento brasiliano si starebbero informando anche Milan e Juventus. Per lasciarlo partire, il Santos (proprietario del cartellino, ndr) chiede 10 milioni di euro.