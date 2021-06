Italia-Galles, cinque azzurri non si inginocchiano: monta la polemica! Marchisio non è d’accordo

Sta mondando la polemica sul web e sui social a seguito del gesto di alcuni calciatori dell’Italia. Appena prima il calcio di inizio della gara tra gli azzurri e il Galles, cinque calciatori di Mancini non hanno aderito al gesto anti-razzista e di adesione al movimento Black Lives Matter: quello di inginocchiarsi.

Bisogna chiarire che non si tratta di un gesto polemico, né di adesione a movimenti razzisti, anzi, si tratta di una scelta personale volta probabilmente ad evitare formalismi non seguiti poi da reali cambiamenti. La decisione, però, non è piaciuta a molti sui social, che come solito si sono divisi. C’è anche chi ha stigmatizzato il comportamento dei sei che invece hanno scelto di aderire all’iniziativa.

All’intervallo Alessandro Antinelli, inviato per la RAI a bordocampo, ha svelato i nomi dei cinque calciatori che non si sono inginocchiati: si tratta di Toloi, Bernardeschi, Pessina, Belotti ed Emerson. Claudio Marchisio, sempre dagli studi RAI, ha dichiarato: “Si tratta di una protesta molto importante, sarebbe stato bello se si fossero inginocchiati tutti”.