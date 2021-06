Donnarumma esce, Mancini preferisce Sirigu a Meret: perché? C’è un motivo

Ha fatto un po’ di scalpore via social – specialmente tra i tifosi napoletani – la decisione di Roberto Mancini di preferire Sirigu a Meret. Ad un minuto dal novantesimo, infatti, Mancini ha mandato in campo il portiere del Torino per dedicargli una passerella in quella che – verosimilmente – sarà una delle sue ultime apparizioni in azzurro.

C’è dunque una scelta alla base: Sirigu è stato il secondo fin dagli albori dell’era Mancini, mentre Meret – la cui convocazione ha fatto storcere qualche naso – avrà spazio e tempo per ritagliarsi il suo minutaggio in futuro, magari approfittando della titolarità ritrovata al Napoli.

Un fattore di età e di esperienza: ecco come si spiega il mancato utilizzo di Meret in favore di Sirigu. Anche perché il Mancio non si è mai fatto problemi a lanciare i giovani e lo dimostra l’esordio odierno di Castrovilli e Raspadori. 25 calciatori su 26 a disposizione sono stati impiegati: tutti, fatta eccezione per il solo Meret. Che, però, avrà tempo e modo per rifarsi.