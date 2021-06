Idea Foggia, il presidente Canonico vuole riportare in panchina Zdenek Zeman

Il calcio italiano potrebbe presto riabbracciare uno dei maestri di calcio che hanno fatto la storia di questo sport. Infatti, secondo quanto rivelato da Sky Sport, Zdenek Zeman potrebbe presto tornare in panchina dopo aver concluso l’ultima esperienza da allenatore nella stagione 2017-2018 alla guida del Pescara.

Il ritorno sarebbe di quelli affascinanti, visto che a pensare al tecnico boemo è il Foggia. Il nuovo presidente Nicola Canonico ha in agenda un incontro con l’allenatore classe ’47. Per Zeman sarebbe la quarta esperienza al Foggia, dopo aver allenato il club pugliese nella stagione 1986-87, per cinque anni dal 1989 al 1994 e nella stagione 2010-2011.

P.G.