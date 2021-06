Gattuso al Tottenham? Tra i tifosi spopola l’hashtag #NoToGattuso, polemica su alcune frasi su donne ed omosessuali

Tancredi Palmeri, inviato di Sportitalia, ha rilasciato in diretta delle dichiarazioni in merito a delle presunte polemiche in terra inglese nei confronti di Gattuso. Di seguito quanto dichiarato:

“In Inghilterra, in particolare tra i tifosi del Tottenham, sta spopolando sul web l’hasthag #NoToGattuso. Hanno ripescato delle dichiarazioni di 8/10 anni fa in cui Gattuso diceva che lui non parlava a favore dei matrimoni omosessuali, che la donna non poteva avere un ruolo nel calcio. I club inglesi sono molto attenti a queste cose”.