Accostato al Napoli, l’Atalanta è vicina a De Ketelaere del Brugge

Il suo nome è stato accostato – seppur brevemente – anche al Napoli. Charles de Ketelaere, però, sembra tentato anche da altre ipotesi in Serie A. Il centrocampista classe 2001, in forza al Club Brugge, sembra pronto per il grande salto, anche se appena poche settimane fa minimizzò sulla sua possibilità di partire.

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, sono due i club interessati a lui oltre agli azzurri: Milan e Atalanta. I neroazzurri, però, sarebbero quelli attualmente più avanti, avendo mosso passi concreti ed essendosi portati in pole position per assicurarsi le sue prestazioni.

Non solo: le parti sembrerebbero vicine ad un accordo, ma resta da limare una breve distanza. La richiesta di 10 milioni del team belga non è altissima, ma la Dea cerca di strappare uno sconto. Chissà che non si chiuda nelle prossime ore.