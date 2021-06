Berardi rivela: “Il DJ della Nazionale è Insigne, ci fa ascoltare musica napoletana”

L’attaccante del Sassuolo e dell’Italia, Domenico Berardi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport al termine della vittoria degli azzurri per 3-0 contro la Svizzera. Ecco quanto evidenziato:

“Io e Manuel Locatelli ci conosciamo benissimo, è stato bravo a darmi la palla e a continuare l’azione. Sono contentissimo per lui, ha fatto una grande partita e questo gruppo è fantastico, abbiamo portato a casa tre punti fondamentali. Noi ogni partita cerchiamo di dare il 100%, ora arriva una partita importante e cercheremo di fare bene e vincere. Il segreto del tridente? Allenandoci in settimana cerchiamo di migliorarci. Davanti ci sono campioni come Immobile, Insigne, Belotti, Chiesa, siamo tutti forti e chi gioca fa bene”.

Berardi ha poi parlato anche ai microfoni di Sky Sport: “I Dj della Nazionale? Solitamente sono Florenzi e Insigne. Lorenzo soprattutto (ride, ndr). Ci fa ascoltare sempre musica napoletana, giustamente da napoletano. Devo dire tutta musica molto bella“.