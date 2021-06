Nuovo allenatore per il Bari: panchina affidata a Mignani, nelle prossime ore l’annuncio

Novità in arrivo per il Bari. Il club di proprietà della famiglia De Laurentiis, dopo la delusione della mancata promozione in Serie B, proverà per il terzo anno consecutivo a vincere il campionato di Serie C. Dopo il cambio di direttore sportivo arriva anche il nome del nuovo allenatore.

Stando infatti a quanto riportato da Sky Sport, il nuovo allenatore sarebbe stato individuato in Michele Mignani. Nelle prossime ore è previsto anche l’annuncio ufficiale.