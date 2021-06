Ex d.g. Sion, Degennaro: “Italia favorita con la Svizzera. Al Napoli consiglio un calciatore del Basilea”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Marco Degennaro, ex DG del Sion e attuale DG dell’Yverdon. Ecco quanto evidenziato:

“Previsioni in vista di Italia-Svizzera? L’Italia arriva meglio sia per il risultato sia per la prestazione offerta contro la Turchia. La Svizzera è delusa per il pareggio con il Galles, tutti si attendevano una vittoria, anche per rendere meno decisiva la gara con gli azzurri. Gli elvetici non vanno sottovalutati, perché sono ben organizzati e hanno diverse individualità di valore. In ogni caso, se la squadra di Mancini dovesse mantenere lo stesso ritmo mostrato con la Turchia, credo che la Nazionale possa vincere senza eccessive difficoltà.

Il futuro di Petković? Per me ha fatto bene in questi 7 anni da CT della Svizzera, sebbene gli sia sempre mancato il salto di qualità. Le critiche su di lui si stanno intensificando, quindi non mi meraviglierei se Euro 2020 dovesse essere la sua ultima manifestazione alla guida degli elvetici.

Il valore di Embolo? Se riuscisse a dare costanza alle sue prestazioni, potrebbe diventare un giocatore di altissimo livello. Finora ha sempre pagato un’eccessiva discontinuità.

Il mercato del Napoli in Svizzera? Nella rosa attuale degli elvetici, consiglierei Cömert, difensore centrale del Basilea. Ho avuto la fortuna di averlo per un anno al Sion e ha enormi qualità”.