Piace a Giuntoli, Napoli su Nuno Tavares del Benfica: ha una clausola rescissoria da 88 milioni

Il Napoli nella prossima sessione di calciomercato si concentrerà soprattutto sulla ricerca di un terzino sinistro che possa prendere il posto di Ghoulam, alle prese con il recupero dall’ennesimo infortunio.

Come riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, nella lista di Giuntoli c’è anche Nuno Tavares, terzino in forza al Benfica. Il laterale classe 2000 è in grado di giocare anche a destra ed è un profilo molto apprezzato proprio per la sua duttilità. Strapparlo al Benfica non sarà semplice, anche in virtù di un contratto lungo in scadenza nel 2024 e di una clausola rescissoria fuori mercato: fissata a 88 milioni di euro.

Il Napoli intanto continua a monitorare Nuno Tavares e chissà che con il prosieguo del calciomercato non possa provare l’affondo.

