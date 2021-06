Il Napoli non si priverà di Mertens: l’attaccante belga resterà per due motivi

Nelle scorse settimane si era sparsa la voce circa un possibile addio di Dries Mertens al Napoli. Eppure negli scorsi giorni, dal ritiro del Belgio, è stato lo stesso attaccante ad allontanare l’ipotesi di una cessione.

L’edizione odierna di Repubblica conferma che l’intenzione del club partenopeo sia quello di tenersi stretto Mertens. Il belga, infatti, nonostante i suoi 34 anni, è ritenuto dalla società ancora un uomo fondamentale per la squadra. Sia dal punto di vista tecnico, che di leadership e guida per i compagni più giovani.

Inoltre a febbraio il Napoli dovrà fare a meno di Osimhen che sarà impegnato in Coppa D’Africa, ecco perché avere in rosa un sostituto di alto livello come Mertens sarà imprescindibile per la squadra di Spalletti.

P.G.