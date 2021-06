Restyling difensivo, in partenza due calciatori e si segue Celik

Il Napoli è pronto a rimodellare completamente il reparto difensivo.

Come riportato dal Mattino, infatti, la società starebbe pensando a diverse uscite e, intanto, in entrata si lavora al terzino turco Celik:

“Luperto è rientrato per fine prestito e farà parte dei centrali in ritiro a Dimaro in attesa di altri movimenti. Per il momento ce ne è uno soltanto certo in uscita tra i difensori centrali, Maksimovic che va via in scadenza di contratto. Stesso discorso per Hysaj, come terzino destro seguito il turco Celik, ieri avversario dell’Italia. Si lavorerà per una pedina da aggiungere al riconfermato Di Lorenzo.”