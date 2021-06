Florenzi salta Italia-Svizzera: tocca a Di Lorenzo?

Brutte notizie per l’Italia di Roberto Mancini per il prosieguo di Euro 2020. Alessandro Florenzi, infatti, salterà la sfida con la Svizzera per il riacutizzarsi di un fastidio al polpaccio. Si teme una ricaduta di un problema che l’ha accompagnato a lungo nel corso delle ultime stagioni. Salterà la Svizzera per poi sperare di tornare in gruppo contro il Galles.

Alla base del cambio con Giovanni Di Lorenzo, al 45′ di Turchia-Italia, ci sono dunque problemi fisici. Il terzino del Napoli però non ha sfigurato, anzi: è entrato alla grande in partita e si profila come una certezza nello scacchiere di Mancini.