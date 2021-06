Rebus sulla fascia sinistra, sono tre i terzini in cima alle preferenze del Napoli: la situazione

Si dà inizio alla nuova sessione di calciomercato estivo con il Napoli che tenta una volta per tutte la rifondazione partendo proprio dall’ufficialità del nuovo tecnico: Luciano Spalletti, scelto per il post Gattuso. Infatti, una volta stabilito chi guiderà la panchina azzurra, si proseguirà con lo stilare la lista dei nuovi obiettivi di mercato.

Il Napoli è ormai da anni alla ricerca di un terzino sinistro proprio per rafforzare il reparto dopo l’infortunio di Faouzi Ghoulam, il quale sembra non recuperare dall’infortunio, e l’albanese Hysaj ormai in scadenza di contratto. Insomma una vera e propria persecuzione per gli azzurri, ma che potranno approfittare proprio di questa sessione di mercato per trovare una soluzione a questo rebus. Al momento sul taccuino di Giuntoli ci sono tre nomi: Emerson Palmieri in pole position, Reinildo Mandava e Fabiano Parisi.

Tre profili per il ruolo da terzino sinistro nel Napoli: la situazione

Sono tre i principali indiziati su cui il Napoli sta lavorando, facendo il punto della situazione, ecco quanto si evince:

Emerson Palmieri – Il terzino di proprietà del Chelsea rimane il primo nome per ricoprire il ruolo su richiesta di Luciano Spalletti. Infatti, il tecnico ha già allenato il calciatore alla Roma ed ora tenta per riaverlo a Napoli. Stando a quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, il club azzurro avrebbe già formulato l’offerta agli inglesi che comprenderebbe una cifra di 12 milioni di euro per il cartellino del calciatore, ma restano ancora due ostacoli da superare. A mettere in difficoltà gli azzurri è l’Inter che potrebbe aggiudicarsi il calciatore in uno scambio con i Blues in corsa per ottenere Hakimi a un prezzo più basso. L’altro vuoto ancora da colmare resta l’ingaggio: 4,5 milioni di euro è questo quanto percepisce Emerson, una cifra elevata per il Napoli.

Reinildo Mandava – Classe ’94 che milita nel Lille, su cui non c’è solo l’interesse del Napoli ma anche di un altro club di Serie A: l’Atalanta. Il terzino è in scadenza nel 2022 e per questo può essere acquistato per una cifra che si aggira intorno agli 8 milioni. Questo è quanto riferito da Tuttomercatoweb.com.

Fabiano Parisi – Il Napoli, però, mette nel mirino anche il giovane talento classe 2000 dell’Empoli. Il ragazzo è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama giovanile calcistico e per questo, come rivelato da Venerato a Radio Kiss Kiss Napoli, gli azzurri sono a lavoro anche per bloccare il terzino dell’Empoli.