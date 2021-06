Si lavora per il difensore centrale: non solo Senesi, nel mirino anche il 2002 Omeragic

Tempo di valutazioni in casa Napoli. Dopo aver acclarato la necessità di compiere un investimento sulla fascia sinistra di difesa, si sta cercando anche un rinforzo come centrale; in questo senso, oltre a Marcos Senesi del Feyenoord, secondo Il Corriere dello Sport, Giuntoli ha messo nel mirino anche Becir Omeragic dello Zurigo.

Classe 2002, svizzero di nascita, cresciuto e svezzato nello Zurigo: si presenta così Omeragic, sul quale anche Dzemaili è stato interpellato dal presidente De Laurentiis per avere un feedback sul giovane difensore. Nella scorsa stagione ha giocato 29 partite in campionato, partendo titolare in 23 di queste, ciò significa che, nonostante la giovane età, nutre della stima del suo allenatore. Le sue principali caratteristiche sono la bravura nel colpo di testa e la prestanza fisica (187 cm di altezza).

Il Napoli è tentato, ma deve compiere un’attenta valutazione. Lo Zurigo sembra voler almeno 12 milioni di euro, non pochi in questo momento storico, oltre al fatto che altre big europee hanno messo gli occhi su di lui, tra le altre si riscontra l’interessamento del Milan, per citarne una.