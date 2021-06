Calaiò: “Insigne in Nazionale ha meno pressione, si sente più libero. Rinnovo? Alla fine si troverà l’accordo”

Emanuele Calaiò, dirigente della Salernitana ed ex calciatore del Napoli, è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, parlando in particolare di Lorenzo Insigne. Di seguito quanto evidenziato:

“Mi aspetto un grande Europeo di Insigne, in Nazionale è più libero di fare quello che vuole e ha fornito grandi prestazioni. A Napoli c’è più pressione ma ne avrà sicuramente anche in Nazionale. Sicuramente lui è più libero di giocare, in Nazionale torna un po’ di meno in difesa“.

“Il rinnovo? C’è sempre questo tira e molla, ma alla fine troveranno l’accordo, si verrano incontro a vicenda. De Laurentiis farà di tutto per non perderlo, Insigne è bandiera e capitano, non ce lo vedo con un’altra maglia. Ovviamente per la crisi economica tutte le società devono abbassare un po’ le pretese dei calciatori, anche se allo stesso tempo Insigne ha dimostrato di poter chiedere di più”.