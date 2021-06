Anche il Napoli su Ziyech, ma il calciatore del Chelsea preferisce l’opzione Milan

Hakim Ziyech sembra in uscita dal Chelsea, dove non sempre ha brillato malgrado la vittoria della Champions League. L’ex Ajax fa gola a tantissimi, anche in Serie A. Su di lui c’è il Napoli, così come il Milan. I rossoneri sarebbero avanti, forti della qualificazione in Champions, e sarebbero la soluzione preferita dal calciatore:

“Anche il Napoli si è avvicinato a Ziyech, tuttavia il nazionale marocchino preferisce la soluzione milanista. Ma il Chelsea è entrato nell’ordine di idee che questo trasferimento può avvenire soltanto in prestito. La questione è delicata, c’è bisogno di tempo perché decolli una trattativa vera e propria”

Il calciatore ha chiuso la stagione con 39 presenze, 6 goal e 3 assist in tutte le competizioni.