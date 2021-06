Zielinski: “Grande stagione per me con tanti gol e assist, ma non abbiamo raggiunto l’obiettivo”

Il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, ha parlato dal ritiro della Nazionale polacca a pochi giorni dall’esordio all’Europeo. Ecco quanto evidenziato:

“Per me è stata una stagione di successi in termini di gol e assist, ma è un peccato che l’obiettivo di tutta la squadra non sia stato raggiunto. Mi concentro sul prepararmi bene per Euro 2020. So cosa posso fare, so cosa può fare la squadra per ottenere un buon risultato in questo evento.

Con il CT Paulo Sousa parlo spesso del mio gioco e di cosa potrei migliorare. Tra l’altro si parla di non correre a vuoto, concedendosi un momento di respiro per dare di più in fase offensiva”.