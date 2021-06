Lazio, sorpresa sull’app ufficiale: ‘spoilerato’ Sarri e due arrivi dal Napoli?

Una news sull’app ufficiale, poi rimossa. La Lazio fa le prove per l’arrivo di Maurizio Sarri e, forse, di due calciatori già allenati dal toscano: Hysaj e Maksimovic. Nel testo, poi rimosso, si leggeva:

“Ogni Comandante ha i suoi soldati fidati, per deontologia, per spirito di abnegazione, ma certamente anche per esperienze vissute insieme […]. Maksimovic e Hysaj hanno fatto parte delle milizie sarriane per tanto tempo […], il loro contributo può diventare determinante per facilitare l’apprendimento dei top biancocelesti“.

Maksimovci e Hysaj andranno in scadenza di contratto il 30 giugno e l’interesse della Lazio non è un segreto.