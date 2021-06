D’Ambrosio al Napoli si complica, Marotta: “Ha quasi rinnovato”

Si è tenuta quest’oggi l’Assemblea di Lega per discutere la divisione degli orari della Serie A proposta da DAZN. In tempi di mercato è logico che l’interesse si sposti anche sugli affari ed è per questo che i rappresentanti dei club sono stati interpellati sull’argomento. Per l’Inter c’era Beppe Marotta, che, incalzato dai cronisti presenti, ha risposto ad una domanda su D’Ambrosio.

“D’Ambrosio ha rinnovato? Quasi“. Una sola parola, che però significa molto e spegne quasi del tutto gli entusiasmi di chi l’aveva pronosticato a Napoli. Malgrado il rinnovo del contratto in scadenza, però, si può sempre negoziare un accordo con l’Inter.