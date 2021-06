Roma, per l’attacco fari puntati sull’ex azzurro Vinicius

La Roma di José Mourinho studia il primo colpo in attacco. Con Dzeko ancora in bilico serve freschezza nel reparto offensivo, abbinata ad un fiuto del goal non di poco conto.

Ecco perché la dirigenza giallorossa avrebbe individuato in Carlos Vinicius il nome giusto. Aveva convinto tutti con la maglia del Benfica, ma il classe ’95 non ha sfigurato neanche in Europa League con il Tottenham. Il 30 giugno tornerà in Portogallo, alla scadenza del prestito.

L’ex Napoli, figura solo di passaggio in azzurro, senza mai giocare una gara ufficiale, è nel mirino della Roma secondo quanto scrive il quotidiano portoghese a Bola. Un semplice interesse, per ora, che presto potrebbe concretizzarsi in qualcosa di più.