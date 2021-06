Corbo: “Chissà se Insigne racconterà Napoli-Verona, quella sera si leggevano terrore e disperazione sul suo volto”

Nel suo editoriale per Repubblica, Antonio Corbo scrive di Insigne:

“Chissà se un giorno Insigne racconterà l’assurdo finale di stagione. Come non hanno fatto De Laurentiis e Gattuso, scambiandosi messaggi pubblici che erano una apoteosi di ipocrisia. Contro il Verona la squadra andò in campo paralizzata dalla paura. Dalla tensione.

Accade spesso agli studenti più preparati ed emotivi quando temono di aver dimenticato tutto. Non si può spiegare altrimenti una amnesia collettiva. Si leggevano terrore e disperazione quella sera nella faccia di Insigne. Finalmente gli Europei aiutano il Napoli a dimenticare. Tutto quello che non ha vinto e non ha avuto il coraggio di dire“