Idea Milan, per l’attacco spunta anche la pista Milik

La prossima sessione estiva di calciomercato si preannuncia rovente per quanto riguarda gli affari delle squadre in Serie A. In particolare il Milan sarà attivo sul fronte degli attaccanti.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, tra le piste è spuntata anche quella che conduce ad Arkadiusz Milik. Le sue stagioni al Napoli sono state compromesse da due infortuni al ginocchio, ma ora il polacco sta bene. E gli ultimi mesi al Marsiglia lo dimostrano: tredici partite consecutive da titolare e 9 gol in Ligue1.

Milik potrebbe rappresentare un colpo importante per il Milan e l’intero campionato